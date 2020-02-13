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В Китае сообщили о резком росте числа зараженных коронавирусом

08:56
  • четверг
  • 13 февраля 2020

На борьбу с вирусом выделены дополнительные силы

Ещё более двух тысяч медиков направлены на борьбу с коронавирусом в Китае. Армия Поднебесной перебросила дополнительные силы врачей в город Ухань, передает "ТВ Центр".

В целом в провинции Хубей за последние сутки почти 15 тысяч новых заражённых. Резкий скачок власти страны объясняют новыми методами диагностики. Они помогают выявлять болезнь на самой ранней стадии и более успешно проводить лечение.

Медицинский осмотр в самое ближайшее время ждёт и пассажиров круизного лайнера "Вестердам", который из-за подозрений на заражение коронавирусом не пустили в свои порты сразу пять стран. В итоге судно приняла Камбоджа. На борту - более двух тысяч человек, которым после обследования позволят сойти на берег.

А с корабля Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, эвакуируют пожилых людей. Там уже 219 заражённых.

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