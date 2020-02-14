У Китая возникли проблемы пострашнее коронавируса

На их решение могут потребоваться десятилетия

Эпидемия коронавируса больно ударила по Китаю: страна несет не только человеческие потери, но и финансовые, репутационные. Многие международные компании сворачивают свое производство в Китае.

"Они уводят не только производство и деньги, они уводят имидж Китая как очень устойчивой и надежной страны <…> все это (репутационный ущерб – прим.ред.) затянется на многие годы или даже десятилетия, если Китай не предпримет каких-то уникальных мер", - заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Маслов.

На данный момент стоимость ущерба, который нанес коронавирус китайской экономике, составляет 65-70 миллиардов долларов. И эта сумма будет только расти, отметил профессор в эфире программы "События. 25-й час".

Как скажутся финансовые трудности Китая на товарообороте с Россией?

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