В России выявили 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT

об этом рассказал Роспотребнадзор

Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет. Об этом в среду, 22 мая, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на территории России обнаружили 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев).

При этом преобладающим остается вариант "омикрон", цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что COVID-19 приобрел все признаки сезонного вируса, в том числе сократился его инкубационный период с 14 до 7 дней. Специалисты Роспотребнадзора не исключают того, что коронавирусная инфекция может продолжать мутировать.

При этом еще не так давно Анна Попова, комментируя эпидситуацию по коронавирусной инфекции в России, заявляла, что "мы снижаемся по ковиду на сегодняшний день, и все мы понимаем, у каждого есть друзья и знакомые, что сегодня ковид совсем не так часто встречается, как, например, год назад".

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