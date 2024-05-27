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Попова описала симптомы заражения штаммом FLiRT

15:40
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Роспотребнадзор контролирует риск завоза инфекции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова описала особенности нового варианта коронавируса, случаи заболевания которым выявили в России. По ее словам, симптомы штамма FLiRT схожи с теми, что проявляются при кишечной инфекции.

Опасный FLiRT? В России выявили новый штамм коронавируса
В России выявили 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT

Попова подчеркнула, что важно не перепутать и вовремя обратиться за медицинской помощью. Врач назначит  адекватное лечение против инфекционных заболеваний, оно сегодня в России используется очень эффективно.

FLiRT не несет никаких рисков и не приводит к более тяжелому течению инфекции, заверила глава Роспотребнадзора. При этом штамм более заразен, из-за чего фиксируется повышенная заболеваемость. По словам Поповой, специалисты службы работают на границе и контролируют риск завоза инфекции, приводит слова главного санитарного врача Life.ru.

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