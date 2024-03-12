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В России снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом

11:14
  • вторник
  • 12 марта 2024

В целом идет на спад заболеваемость ОРВИ

В России за неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 16,4%. Об этом во вторник, 12 марта, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

За тот же период в стране зарегистрировано более 23 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что на 11,6% меньше, чем неделей ранее. Преобладающим остается геновариант "омикрон".

Роспотребнадзор продолжает мониторинг и контроль ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщается на официальном сайте ведомства.

В январе в Роспотребнадзоре, комментируя информацию об обсуждении на экономическом форуме в Давосе некоего заболевания, которое может унести в 20 раз больше жизней, чем коронавирус, подчеркнули готовность к противодействию новой инфекции.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что принципы работы системы здравоохранения в стране предстоит серьезно изменить. Глава государства подчеркивал, что в центре этой системы должны находиться человек и его здоровье.

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