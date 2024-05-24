Пфайзергейт: председателя Еврокомиссии обвиняют по делу о закупке вакцин от ковида

Урсула фон дер Ляйен, вероятно, скрыла подробности переговоров с Pfizer о закупке препаратов на десятки миллиардов евро

Этот публичный нежный поцелуй главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента американской фармацевтической компании Pfizer Альберта Бурлы случился в 2021 году в разгар пандемии коронавируса - как раз в то время, когда все европейцы находились в режиме жесточайшей изоляции и могли выходить на улицу только в медицинской маске и с разрешением на перемещение.

Урсула и Альберт, как оказалось, коронавируса не боялись, их беспокоило другое - заключение тайной сделки на 70 миллиардов евро по выводу на европейский рынок вакцины, которая даже не прошла клинические испытания. В чем признались непосредственно представители Pfizer.

Американские журналисты сейчас даже утверждают, что Урсула, ну и в целом западное правительство, не просто не боялись рисковать жизнями людей, а делали это намеренно.

Первыми сделку, проводимую Урсулой фон дер Ляйен, подозрительной назвали журналисты "Нью-Йорк Таймс". В 2021 году они опубликовали статью, в которой рассказали, как именно Урсула вела переговоры с Pfizer. В это сложно поверить, но поставки согласовали по СМС.

"В течение месяца госпожа фон дер Ляйен обменивалась сообщениями и звонками с Альбертом Бурлой, исполнительным директором компании Pfizer. Эта личная дипломатия сыграла большую роль в соглашении, согласно которому Европейский союз получит 1,8 миллиарда доз от Pfizer. Сделка сделает Европейский союз крупнейшим клиентом Pfizer на сегодняшний день", - говорилось в материале.

Еще выяснилось, что договор заключен аж до 2027 года и каждый европеец должен был бы вколоть себе от 5 до 10 доз.

В общем, из-за переизбытка вакцин страны ЕС к концу 2023 года просто уничтожили их на сумму 4 миллиарда евро. Но при этом они продолжают покупать новые, так как договор между ЕС и Pfizer невозможно ни отредактировать, ни разорвать. Тем более, что менять контракт не выгодно не только Pfizer, но и лично Урсуле. Дело в том, что и биотехнологическая компания ее мужа теперь тоже сотрудничает с Pfizer. Так что преизбыток вакцин – это проблемы членов ЕС, но точно не главы Еврокомиссии.

"Германия выбросила самый большой объем неиспользованных уколов. Правительство второй по численности населения страны ЕС Франции не хочет раскрывать масштабы отходов. Польша и Венгрия прекратили покупку вакцин, и компания Pfizer предъявила им иск за неуплату. В Румынии прокуратура хочет снять иммунитет с бывшего премьер-министра и двух бывших министров здравоохранения, утверждая, что чрезмерные закупки вакцин нанесли государству ущерб на сумму более 1 миллиарда евро", - пишет Politico.

А депутаты Евросоюза уже три года пытаются снять иммунитет с фон дер Ляйен. Аудиторам хоть и удалось получить подтверждение, что сделку с Pfizer контролировала лично Урсула, но вот ознакомиться с смс-ками не дали даже счетной палате, не получил ее и европейский омбудсмен. В Еврокомиссии утверждают, что текстовые сообщения удалились сами собой. Отказалась Урсула и от публичного перекрестного допроса.

"Европарламентская коррупция это вещь известнейшая. Это у европарламентариев находили наличные суммы денег прямо в бюро в Европарламенте. И к этому, как правило, имеет отношение бельгийская прокуратура, бельгийская криминальная полиция – по территориальному признаку. Не удивлю никого, если скажу, что некоторые документы очень часто исчезают. Например, связанные с крышеванием банковского бизнеса во времена Шольца, когда он был бургомистром Гамбурга. Так что эта схема отработанная, другое дело – чьими руками она это делает, вот это интересно", - отметил политолог Владимир Сергиенко.

Все самое интересное о махинациях главы еврокомиссии предстоит выяснить бельгийскому суду. В городе Льеж буквально несколько дней назад состоялось первое заседание по делу о преступном сговоре Урсулы фон дер Ляйен с Pfizer. И началось оно со скандала - адвокаты главы Еврокомиссии пытались убедить суд отдать дело прокуратуре Евросоюза, хотя расследование по коллективному иску уже ведут бельгийские следователи. Впрочем, судья все же принял во внимание доводы истцов, которые засомневались, что ведомство, подконтрольное подозреваемой, сможет сохранить беспристрастность.

Эта первая маленькая победа еще не гарантирует окончательной победы. Но все интересное может навсегда остаться тайной, потому что самые любопытные и дотошные расследователи этого дела уже начали таинственным образом умирать. Например, депутат от Франции Мишель Ривази пыталась лично распутать дело Урсулы и 15 декабря 2023 года должна была огласить результаты с предоставлением всех доказательств коррупционной сделки. Но, абсолютно здоровый депутат внезапно скончалась от сердечного приступа буквально за несколько дней до презентации досье на главу Еврокомисии. И в ЕС этот инцидент мало кого удивил.

Дело в том, что в июне 2024 года Урсула будет повторно переизбираться на свою должность, и если история с вакцинами ей помешает это сделать, то и она и ее банда обязательно окажутся на скамье подсудимых. И отвечать им придется не только за крупнейшую в истории ЕС коррупционную сделку, но и за зашкаливающую смертность среди привитых.

"Очень много голов полетят, и в первую очередь наверняка будут спрашивать и саму Pfizer, которая сейчас уже начала открещиваться от всех этих судебных исков. Я не хочу говорить, что миллионы пострадали, хотя наверняка это не будет преувеличением – пострадали очень многие. И если сейчас найдется какой-то прецедент, а она Урсула и будет прецедентом, то появится красивая большая адвокатская контора, которая соберёт эти заявления от сотен тысяч людей, родственники которых уже умерли или сейчас находятся в тяжелом состоянии, ну и тогда Pfizer красиво и быстро подадут на банкротство. Но сесть на скамью подсудимых надо. Нюрнберга не хватит, чтобы разобраться с этой ситуацией", - указал Вальдемар Гердт, экс-депутат парламента Германии.

Похоже, трибунал грозит и британской фармацевтической компании AstraZeneka. Сейчас она срочно отзывает свою вакцину от ковида. Покупать и применять препарат на территории Евросоюза больше нельзя, потому что он провоцирует тромбоз. Жертвы вакцины уже начали массово обращаться в суд.

Среди специалистов появилась версия, что и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая в январе внезапно попала в больницу и уже почти полгода не появляется на публике, тоже стала жертвой британской вакцины. Кенсингтонский дворец утверждает, что у принцессы обнаружен рак, поддающийся лечению, и призывает подданных королевства не волноваться. Но канадский доктор медицинских наук Уильям Макис, специализирующийся на изучение онкологических заболеваний, предположил, что у принцессы развивается турбо-рак, требующий особого лечения.

"Если принцесса Уэльская сделала вакцину от COVID-19, а затем у нее развился рак, то это действительно может быть турбо-рак, спровоцированный вакциной. Поскольку турбо-рак скрывается медицинским учреждением и средствами массовой информации, ее врачи, какими бы хорошими они ни были, не предоставят ей адекватное или подходящее лечение. Кейт Миддлтон следует срочно найти медицинских работников, которые понимают феномен повреждения иммунной системы и которые могут спасти ей жизнь", - написал специалист в соцсетях.

Увы, но европейские чиновники отказываются даже размышлять на тему отложенной смерти после применения некачественных вакцин. Так что на Западе короновирусный ад продолжается, хотя весь остальной мир о пандемии уже и забыл.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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