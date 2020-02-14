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В США вышел скандальный фильм об Украине. Кому он выгоден?

22:28
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Кто финансировал ленту?

Фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства" вышел на канале One America News, длится он около часа и почти половину времени в нём занимает Украина. История её победившего Майдана. История, что даже удивительно, рассказанная правдиво - и свидомых натурально корежит. Как от содержания, так и от понимания того, что фильм, рассказывающий о революции достоинства как о банальном и кровавом госперевороте при активном западном содействии и финансировании, выпущен при поддержке того, на кого Украина фактически молится. Штатов и лично Трампа.

Едва на популярном видеосервисе в интернете публикуется русскоязычная версия этого американского фильма, как на нём тут же появляется предупреждение о недопустимости контента. Это свидетельствует об одном - часть зрителей активно отправляет жалобы, пытаясь заблокировать видео. Откуда они, понять несложно, в украинских СМИ прямо пишут - фильм "смотреть не стоит". Ведь он, как винегрет, смешан из провокационных фактов. Понятно, почему это телеблюдо вызывает такую реакцию украинского организма. Там рассказано о Майдане и тех, кто за ним стоял.

В кадре ведущий этого 50-минутного документального фильма - Майкл Капуто. Политолог и бывший советник Дональда Трампа. Он прямо утверждает - госпереворот на Украине - дело рук администрации Барака Обамы, представителей демократической партии и людей, тесно с ней связанных. Миллиардер Джордж Сорос активно спонсировал революцию достоинства. Бывший вице-президент Джо Байден курировал. А Виктория Нуланд  щедро  раздавала хлеб, печеньки и высокие посты местным оппозиционерам.

Достаточно прямо, местами даже жёстко и непременно с фактами Майкл Капуто вытирает ноги об украинскую легенду о революции достоинства. Ничего достойного там не было. Романтиков Майдана, как расходный материал, подставили под пули снайперов, используя самые грязные технологии. Ведущий озвучивает известную версию, что исполнителями в том числе были наемники из Грузии.

Всё это укладывается в название фильма - "Украинский обман. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". С одной стороны, ничего нового - русскоязычный зритель не узнаёт. Но для американского телевидения сказанное - большое откровение. Все последние годы там твердили, что Майдан - это борьба украинцев за демократию в стране. А теперь вдруг разоблачение. Причина на поверхности, фильм сняли сторонники Трампа, он имеет очевидную предвыборную цель -  утопить в компромате демократов и лично Байдена. А Украина как раз то место, где и бурить глубоко не надо. Мгновенно наткнешься на "Бурисму", сына Байдена и многое другое интересное.

Подробнее смотрите в репортаже Петра Вершинина

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