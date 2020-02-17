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Путину доложили о развитии топливно-энергетического комплекса

14:46
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Президент встретился с Юрием Борисовым

Вопросы развития топливно-энергетического комплекса обсудили в понедельник в Кремле. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым.

В составе нового кабинета министров круг обязанностей Юрия Борисова был расширен, к оборонному добавился и нефтяной сектор. Как отметил вице-премьер, он уже посетил ряд ключевых объектов ТЭК и в ближайшие три месяца  продолжит плотное изучение проблем сферы - для определения дальнейших направлений работы.

Путин: Ваша сфера ответственности в новом правительстве значительно расширилась за счет такой крупнейшей и важнейшей для нашей экономики сферы, как топливно-энергетический комплекс. Давайте с этого и начнем нашу встречу.

Борисов: Работаем над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации национальных проектов, да собственно и всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий. Это огромные деньги, которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономике и рост нашей промышленности.

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