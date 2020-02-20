"Это было, как в кино" : очевидцы о стрельбе в Германии

Появляются подробности инцидента

11 человек погибли в немецком городе Ханау, где местный житель открыл огонь по людям. Жертвами стрелка стали посетители двух кальянных. По неофициальной информации, преступление совершено на национальной почве.

С каждым часом становится известно всё больше подробностей о человеке, напавшем на посетителей двух заведений в городе Ханау-на-Майне. Около десяти часов вечера мужчина позвонил в дверь кальянной на улице Хоймаркт. Когда ему открыли, вошёл в зал для курения и открыл там стрельбу. Как говорят в полиции, преступник действовал один. Однако очевидцы уверены – кто-то ему помогал, передает "ТВ Центр".

Не дожидаясь прибытия полиции, преступник вышел, сел в автомобиль и из центра города поехал на запад – на Курт-Шумахер-Плац – тоже в кальянную. Где всё произошло по тому же кровавому сценарию.

"Это было, как в кино – как плохая шутка. В нашем городе никогда не происходит ничего подобного. Мы все ещё не можем осознать, что произошло", - рассказал один из очевидцев.

К этому часу в списке жертв стрелка – девять человек. Но за свои преступления он уже не ответит. Тело нападавшего и ещё одного человека обнаружили в квартире в районе Кессельштадт.

По данным газеты "Бильд", нападавший был гражданином Германии по имени Тобиас. Свои мотивы он объяснил в предсмертной записке и видеообращении. Их содержание пока не разглашается. По неофициальным данным, стрелок придерживался праворадикальных взглядов. А обе кальянных, как говорят, были особенно популярны среди этнических курдов.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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