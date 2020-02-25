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Жители российских регионов показали видео разгула стихии

11:35
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Плохая погода уже спровоцировала множество ДТП

На юге России объявлено штормовое предупреждение. Гололёд, снегопады и порывистый ветер в Самарской и Воронежской областях. Сложная ситуация на дорогах в Башкирии, там сразу несколько массовых ДТП.

Более 30 автомобилей столкнулись на участке трассы Самара-Уфа-Челябинск.  Дорожную ситуацию осложнила сильная метель. Образовались многокилометровые пробки. Серьезных травм никто не получил - за медицинской помощью обратилась пассажирка одной из машин.

15 тысяч жителей Воронежской области сегодня ночью остались без электричества. Коммуникации не выдержали напора мокрого снега и ветра. Сейчас на местах работают аварийные бригады, задействованы резервные источники электроснабжения.

Мокрый снег и сильный ветер  в Самарскую область принёс Атлантический циклон. По прогнозам синоптиков, непогода будет хозяйничать в регионе до пятницы.

В Пскове снега не дождались, однако для некоторых это не повод отказаться от зимних забав (см. видео).

Штормовое предупреждение объявлено на юге России и на Северном Кавказе. Шквалистый ветер, ливни - ненастье несет циклон "Юлия".

А в Санкт-Петербурге угроза наводнения миновала: накануне там закрыли дамбы из-за возможного подъема уровня Невы. Сегодня они вновь открыты, хотя в некоторых районах Ленобласти вода все же вышла из берегов.

В целом последняя неделя зимы в России, по прогнозам синоптиков, будет аномально теплой. В некоторых регионах температура поднимется на 10-20 градусов выше нормы. Так, в середине недели в Сочи и Краснодаре днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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