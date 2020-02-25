Двойные стандарты: британский бегун безнаказанно употреблял допинг

Мо Фара скрывал употребление, но под давлением журналистов сознался

С новой силой разгорается допинговый скандал в британском спорте. На телеканале "Би-би-си" вышла документальная программа, посвящённая звезде легкой атлетики Мо Фаре. Журналисты выяснили, что четырёхкратный олимпийский чемпион нарушил антидопинговые правила и скрывал это от общественности. В центре скандала оказались и сотрудники британской федерации лёгкой атлетики.

Четырёхкратный олимпийский чемпион в беге на 10 и 5 тысяч метров. Любимец всей Британии Мохамед Фара вновь под прицелом телекамер. Только в этот раз речь далеко не о спортивных рекордах. Телеканал "Би-би-си" выпустил уже второй по счёту документальный фильм о ситуации вокруг допинга на туманном Альбионе. Среди доказательств - стенограмма допроса атлета.

Следователь: Вы уверены, что Альберто Салазар не советовал вам принимать L-карнитин?

Мо Фара: Абсолютно! Я никогда в жизни не делал инъекции L-карнитина.

Следователь: Можете ли вы быть уверены, что и ваш врач не делал вам инъекции L-карнитина за несколько дней до лондонского марафона?

Мо Фара: Уверен! Это исключено!

После допроса сам спортсмен признается, что инъекции ему всё же делали. Более того, уколы ставил лично главный врач британской федерации лёгкой атлетики. Препарат L-карнитин не входит в список запрещённых веществ, однако употреблять его можно лишь в строго определённом объёме и если спортсмен заранее указал об этом в форме допинг-контроля. Сделано этого не было.

Фара: Я бы хотел прояснить всю ситуацию и извиниться. Я действительно тогда принимал этот препарат, но не знал об этом.

— То есть вы всё же принимали L-карнитин перед лондонским марафоном?

Фара: Да! Тогда было слишком много разговоров и обсуждений. К тому же Альберто всегда продумывал о лучшем варианте.

Тренер звезды лёгкой атлетики Альберто Салазар ещё в 2015 году оказался под пристальным вниманием британских журналистов. В "Би-би-си" ещё тогда приводили существенные доказательства того, что воспитанники Салазара - ныне топ-спортсмены - поголовно нарушают антидопинговые правила. В этом, кстати, обвинили лишь Салазара - он будет отстранён от деятельности на четыре года. Удивительно, что на ситуацию с Фара пока никак не отреагировал самопровозглашённый арбитр на страже чистоты спорта - Всемирное антидопинговое агентство. В то время как любое, даже незначительное нарушение со стороны российских спортсменов - рассматривается чуть ли не под микроскопом. И это вовсе не значит, что на Западе случаев употребления запрещённых препаратов не бывает. В 2019 американец Кристиан Коулман трижды за год пропустил тесты - это по международным правилам предусматривает дисквалификацию. Впрочем, атлет не то, что отстранён не был, ещё и поехал на международные соревнования в Доху, где выиграл 2 золотые медали. Ещё один американец - Джастин Гэтлин - попался на допинге дважды, но вместо пожизненного отстранения - отдохнул всего пять лет и вернулся как ни в чём не бывало. Что это, если не политика двойных стандартов?

Британское антидопинговое агентство фактически отказалось предоставить для анализа допинг-пробы Мо Фара. При этом федерацию не отстранили, под своим флагом выступать не запретили. Да и вообще никакой реакции пока нет. Да и сам Мо Фара вовсю готовится к Олимпийским играм, которые этим летом пройдут в Токио.

Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

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