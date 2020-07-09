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В России заявили о возможной смерти Родченкова

16:02
  • четверг
  • 09 июля 2020

С лета 2018 года его никто не видел

Бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, возможно, уже нет в живых.
Григорий Родченков пытался покончить с собой в Вашингтоне

К такому мнению пришли российские журналисты Владимир Соловьев и Дмитрий Губерниев в программе "Соловьев LIVE".

Спортивный комментатор заметил, что местонахождение Родченкова неизвестно и не исключил, что он уже умер.

"Я думаю, что его просто уже физически нет", - ответил на это Соловьев.   

В 2015 году Родченков бежал в США после того, как рассказал о якобы существующей в России допинг-системы и нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Данные Родченкова легли в основу доклада комиссии при WADA под руководством Ричарда Макларена о действующей в России государственной поддержке допинга.

Летом 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Родченков пытался совершить суицид, но его адвокат опроверг эти слухи. Затем он появился на публике в новом облике: у него извинились черты лица и прическа. Информатор WADA признался, что был вынужден изменить внешность из-за боязни покушения.

В России в отношении информатора WADA расследуется несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении служебными полномочиями.

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