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Путин: российские спортсмены должны вернуться на международные турниры к 2023 году

14:47
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Решения по российским спортсменам президент назвал политическими, но их нужно исполнять

Выступления российских сборных на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, а также проект концепции развития детско-юношеского спорта обсудил сегодня Владимир Путин. По видеосвязи глава государства провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Президент ещё раз поздравил российских атлетов, подчеркнув, что для новых достижений необходима поддержка со стороны государства. Решения должны быть приняты на всех уровнях - от детских секций и клубов до национальных сборных. Для подготовки спортсменов нужно обновить инфраструктуру. Кроме того, к 2023 году, когда будут сняты все ограничения, необходимо обеспечить восстановление прав российских атлетов на международной арене.

"Очевидна политическая окраска решений, которые международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Ну, эти решения нужно выполнять. И к январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров. Я прошу министра спорта сегодня доложить о взаимодействии с международными антидопинговым агентством по вопросам восстановления статуса РУСАДА, а также о том, что конкретно сделано для восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики во Всемирной ассоциации атлетических федераций", - заявил Путин.
 

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