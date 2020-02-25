Стали известны дата и место похорон Дмитрия Язова

Последний маршал Советского Союза скончался на 96-м году жизни

На 96-м году жизни скончался последний министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Он прошел войну, командовал войсками в Чехословакии, Средней Азии, на Дальнем Востоке, дружил с Ким Ир Сеном. Возглавлял военное ведомство страны, при Язове советские военные покинули Афганистан. В 91-м году стал членом ГКЧП, чего никогда не скрывал, хотя говорил, что тогда надо было действовать по-другому. Соболезнования родным и близким Дмитрия Язова выразил Владимир Путин, назвав военачальника человеком исключительного мужества и силы духа.

Кадры, сделанные в начале февраля 2020 года, стали последней видеосъемкой Дмитрия Язова. На них Сергей Шойгу вручает ему орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени и желает здоровья. С ним у последнего маршала Советского союза к тому моменту серьезные проблемы. Несколько лет он сильно болел, не показываясь на публике. 25 февраля его не стало. Соболезнования родным и близким Дмитрия Тимофеевича уже выразили министр обороны России и президент.

"Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа. Он достойно прошёл тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооружённых Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в тексте соболезнований Владимира Путина.

Армии и стране он действительно отдал всю свою жизнь, сделав головокружительную карьеру. От мальчика из крестьянской семьи до министра обороны великой страны, защищать которую в 41-м Язов без промедления отправился добровольцем, пойдя на распространённый тогда подлог.

"На начало войны ему исполнилось 17 лет. Брали в армию с 18-ти. Он приписал себе год и был направлен в военное училище, которое закончил и был направлен в действующую армию", - рассказал главнокомандующий внутренними войсками МВД России с 1997-1998 гг. Леонтий Шевцов.

Потом будет Волховский и Ленинградские фронты. Оборона Ленинграда. Прорыв блокады. Операция советских войск в Прибалтике. И два ранения, одно из которых едва не стоило Язову жизни. Победу он тоже встретит под Ленинградом уже в качестве офицера-инструктора. И этот день он всегда будет считать самым счастливым.

"Самым счастливым днём я считаю, в конце войны - это был день Победы", - говорил он.

Таланты Язова как командира пригодились и в мирное время. В 1962-м он во главе мотострелкового полка прикрывал советские ракеты на Кубе. Добраться туда – уже было равнозначно подвигу. Военных в целях конспирации перебрасывали на Карибский остров в трюмах гражданских судов, выходить из которых можно было всего на несколько минут в день. Затем Язов командовал различными военными округами. Дослужился до замминистра обороны. А потом и возглавит ведомство, после того как этого поста лишится маршал Соколов. Поводом для этой рокировки станет посадка у стен Кремля самолета Матиаса Руста. Но именно что поводом. В реальности, считают историки, Горбачеву тогда был нужен министр, который не будет особенно препятствовать диалогу с Западом и масштабному разоружению. Но Язов оказался не из таких.

Маршал Язов до последнего пытался помешать и бездумному сокращению вооружений, которое тогда шло стремительно, и выводу советских войск из Германии и Югославии, считая эти приказы преступными. Момент истины для него настал в августе 91-го, когда он примкнул к ГКЧП. Однако попытка захватить власть провалилась, а сам Язов вместе с другими заговорщиками оказался в тюрьме, из которой вышел через пятьсот дней. К тому моменту СССР, который пытались сохранить путчисты, уже перестал существовать.

"Тень бросить на Дмитрий Тимофеевича за ГКЧП я не имею права. Ни морального, ни другого. Не случайно министр обороны в честь 95-летия приехал к нему домой и вручил орден. Вот и вся оценка!" – говорит начальник генерального штаба ВС СССР 1988-1991 гг. Михаил Моисеев.

Сам Язов до конца своих дней не жалел ни о том, что примкнул к ГКЧП, ни о том, какой путь выбрал в жизни. В одном из своих стихотворений он даже подвел итог той эпохи, которую он сам же и олицетворял.

"В боях за честь своей Отчизны

Я не щадил ни сил, ни жизни.

И, прошагав в строю полвека,

Министром был и... человеком", - писал Язов.

Последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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