Трех медвежат подкинули в питомник для собак в Иркутске

Что будет с животными?

В иркутском питомнике для собак неожиданное пополнение. Прямо к воротам в картонной коробке кто-то подбросил трёх медвежат. Возраст детёнышей - не более пяти недель. Кормить их можно пока только молоком и детской смесью. В питомнике медвежатам предстоит провести не меньше года. За это время их обучат всем необходимым навыкам жизни на воле - например, строить берлогу, после чего выпустят в тайгу.

Они тесно прижались друг к другу. Крохотные, беспомощные, трогательные. Отношения между собой неслучайно очень нежные - ведь они братья. "Три медведя". Их история, правда, совсем не похожа на сказку. Очень оказались активные и подвижные - неумело, но стремятся делать первые шаги. И весьма разговорчивые, передает "ТВ Центр".

Они подкидыши. Трех этих медвежат подбросили к питомнику в Иркутске. Прямо в коробке. Обнаружила их одна из сотрудниц. Хорошо, что вовремя. Могли погибнуть. Поскольку совсем маленькие. Судя по всему, им меньше месяца. И сейчас их каждый час кормят молоком из бутылочки.

Благо, в питомнике есть своя корова. Впрочем, сотрудники говорят - аппетиты-то у новых питомцев будут только расти. Можно использовать и детскую смесь. И не откажутся от помощи.

Кто подбросил медвежат, неизвестно. Версий несколько. Возможно, охотники, которые убили медведицу, но решили хотя бы таким образом позаботиться о её потомстве. Либо медвежата появились на свет в неволе. Но их владельцы решили, что большую медвежью семью уже не потянут. В питомнике говорят - это не первая такая история. Четырех медвежат им уже подбрасывали. Их вырастили, а потом выпустили в тайгу, в привычную среду обитания.

Этих трех медвежат не планируют приучать к рукам. Сейчас планируются, что ближайший год они проведут в питомнике. Следующей зимой им обещают даже найти необходимые материалы, чтобы они самостоятельно могли соорудить себе берлогу. А уже к лету отпустят в тайгу.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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