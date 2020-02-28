Турция прекратила сдерживать поток мигрантов из Сирии в Европу

Решение принял турецкий Совбез после авиаудара САР

Подразделения Турции, попавшие под обстрел сирийской армии, не должны были находиться в районе нанесения ударов в Идлибе. Об этом заявили в Минобороны России. Анкара не сообщала о размещении своих войск в зоне проведения антитеррористической операции. Турция заявила, что с её стороны погибли более 30 человек, после чего нанесла ответные удары. Как подчеркнули в Минобороны России, ВКС не выполняли задач в районе обстрелов. Россия приняла все необходимые меры для прекращения огня и обеспечила безопасную эвакуацию пострадавших.

На кадрах, которые транслируют турецкие СМИ, авиаудары по сирийской провинции Идлиб сопровождаются эффектным звукорядом. Голливудский размах.

С земли боевиков поддерживает турецкий спецназ и артиллерия. Это при помощи средств объективного контроля подтвердили в российском министерстве обороны. В ведомстве подчеркивают - турки о своих действиях никого не информировали. Более того, их и не должно было быть на занятых позициях.

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. Согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в этом районе не было и не должно было находиться. Авиация Воздушно-космических сил России не применялась", - говорится в сообщении Минобороны России.

Бои идут за приграничные населенные пункты в провинции Идлиб. Сирийская армия пытается удержать северные территории. В сфере интересов противоборствующих сторон - стратегические направления: трассы Алеппо-Дамаск и Алеппо-Латакия.

Жители разрушенных городов не знают, что делать - спасать свои дома или бежать, спасая собственные жизни. Ведь неизвестно, куда прилетит в следующую секунду. Боевики бьют беспорядочно. Снаряды летят в здания больниц и школ.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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