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Масленица и "Остров мечты": куда пойти в эти выходные в Москве

15:10
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Скучать не придется

Принять участие в городском фестивале "Московская Масленица" или отправиться в новый парк  развлечений "Остров мечты", посетить выставки или концерты...  Москвичам и гостям столицы скучать уж точно не придётся.

Герои старинных карнавальных шествий в городе Мамояда, что в итальянской Сардинии, репетируют у стен Кремля свой ритуальный танец. Масштабные шествия ряженых  из  Италии и Венгрии в компании  масленичных персонажей -  лишь малая часть специальной праздничной программы, которая в эти выходные ждет москвичей на Манежной площади - центре городского фестиваля "Московская масленица"

Присоединиться к масленичным карнавальным шествиям приглашают всех желающих. И если дома вдруг не найдется собственного маскарадного костюма - не беда. Для москвичей заготовили несколько тысяч нарядных масок из картона. Выбрать себе образ по душе, кстати, совершенно бесплатно,  можно в доме Масок в масленичной деревушке на Манежной площади.

С размахом проводят масленицу и на других площадках фестиваля, к которым на этих выходных присоединятся и столичные парки. Тем, кто мечтает хотя бы на денек сбежать из весенней московской непогоды, можно отправиться в новый парк развлечений "Остров мечты". Ведь под гигантскими стеклянными куполами царит вечное лето. А пройтись по крытому городскому променаду, повторяющему архитектурные стили разных городов — Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона и Рима — можно, не покупая входной билет. Но идти сюда, конечно же, стоит ради аттракционов, многие из которых не имеют аналогов во всем мире. Впрочем, развлечений здесь хватит и детям и взрослым. Поэтому  приходить сюда лучше всей семьёй. 

"Следуй за мной" - так называется фотовыставка одного из самых влиятельных и самых эксцентричных фотографов 20 века Ги Бурдена, которая открылась в Центре фотографии Братьев Люмьер.

В 4 небольших залах выставки представлено порядка 60 работ Ги Бурдена, созданных им золотые годы его творчества – 70-е. И вот что самое удивительное: прошло 50 лет, а кажется, они еще только вчера сошли со страниц современных модных журналов.

А вот современникам Ги Бурдена его снимки казались шокирующе откровенными. Ведь в свет они выходили под видом рекламы именитых брендов, таких как Chanel, Versace и других. Увидеть мир через объектив великого французского провокатора в Москве можно будет до 17 мая.  Возрастное ограничение 18+.

А в Третьяковской галерее на Крымском валу - ретроспектива мастера отечественной пластики и скульптуры. Работы с говорящими названиями "Большие девочки не плачут", "Мамы", "Женщина с яйцом" и другие сам автор - Александр Рукавишников - относит к придуманному им стилю советское язычество.

Работы Рукавишникова вызывают у зрителей интерес и, конечно, вопросы. Но в этом он весь - экспериментатор и удивительный провокатор.

Татьяна Сидорова, Алексей Комаров, Андрей Булычев, Елена Шмелева "ТВ Центр".

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Аниматор в парке развлечений "Остров мечты"
Масленица
Масленица
Предпоказ выставки работ французского фотографа Ги Бурдена "Следуй за мной"
Предпоказ выставки работ французского фотографа Ги Бурдена "Следуй за мной"
Отдыхающие
Отдыхающие
Предпоказ выставки работ французского фотографа Ги Бурдена "Следуй за мной"
Предпоказ выставки работ французского фотографа Ги Бурдена "Следуй за мной"
Предпоказ выставки работ французского фотографа Ги Бурдена "Следуй за мной"
Предпоказ выставки работ французского фотографа Ги Бурдена "Следуй за мной"
Масленица
Масленица
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