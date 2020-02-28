Масленица и "Остров мечты": куда пойти в эти выходные в Москве

Скучать не придется

Принять участие в городском фестивале "Московская Масленица" или отправиться в новый парк развлечений "Остров мечты", посетить выставки или концерты... Москвичам и гостям столицы скучать уж точно не придётся.

Герои старинных карнавальных шествий в городе Мамояда, что в итальянской Сардинии, репетируют у стен Кремля свой ритуальный танец. Масштабные шествия ряженых из Италии и Венгрии в компании масленичных персонажей - лишь малая часть специальной праздничной программы, которая в эти выходные ждет москвичей на Манежной площади - центре городского фестиваля "Московская масленица"

Присоединиться к масленичным карнавальным шествиям приглашают всех желающих. И если дома вдруг не найдется собственного маскарадного костюма - не беда. Для москвичей заготовили несколько тысяч нарядных масок из картона. Выбрать себе образ по душе, кстати, совершенно бесплатно, можно в доме Масок в масленичной деревушке на Манежной площади.

С размахом проводят масленицу и на других площадках фестиваля, к которым на этих выходных присоединятся и столичные парки. Тем, кто мечтает хотя бы на денек сбежать из весенней московской непогоды, можно отправиться в новый парк развлечений "Остров мечты". Ведь под гигантскими стеклянными куполами царит вечное лето. А пройтись по крытому городскому променаду, повторяющему архитектурные стили разных городов — Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона и Рима — можно, не покупая входной билет. Но идти сюда, конечно же, стоит ради аттракционов, многие из которых не имеют аналогов во всем мире. Впрочем, развлечений здесь хватит и детям и взрослым. Поэтому приходить сюда лучше всей семьёй.

"Следуй за мной" - так называется фотовыставка одного из самых влиятельных и самых эксцентричных фотографов 20 века Ги Бурдена, которая открылась в Центре фотографии Братьев Люмьер.

В 4 небольших залах выставки представлено порядка 60 работ Ги Бурдена, созданных им золотые годы его творчества – 70-е. И вот что самое удивительное: прошло 50 лет, а кажется, они еще только вчера сошли со страниц современных модных журналов.

А вот современникам Ги Бурдена его снимки казались шокирующе откровенными. Ведь в свет они выходили под видом рекламы именитых брендов, таких как Chanel, Versace и других. Увидеть мир через объектив великого французского провокатора в Москве можно будет до 17 мая. Возрастное ограничение 18+.

А в Третьяковской галерее на Крымском валу - ретроспектива мастера отечественной пластики и скульптуры. Работы с говорящими названиями "Большие девочки не плачут", "Мамы", "Женщина с яйцом" и другие сам автор - Александр Рукавишников - относит к придуманному им стилю советское язычество.

Работы Рукавишникова вызывают у зрителей интерес и, конечно, вопросы. Но в этом он весь - экспериментатор и удивительный провокатор.

Татьяна Сидорова, Алексей Комаров, Андрей Булычев, Елена Шмелева "ТВ Центр".

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