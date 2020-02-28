Непобежденные: 20 лет подвигу 6-й роты псковских десантников

В России почтили память военнослужащих

В России вспоминают подвиг десантников Псковской дивизии, который считается одним из самых трагических эпизодов военной истории нового времени и вместе с тем примером доблести наших защитников. 20 лет назад в Чеченской республике в районе безымянной высоты 776 - 90 солдат и офицеров вступили в схватку с превосходящим по силам противником. Их атаковали порядка двух с половиной тысяч боевиков. Только 6 наших военнослужащих выжили в том кровопролитном сражении.

Поклонный крест. К монументу несут цветы. Рядом пожилые люди, которые держат в руках фотографии своих сыновей. Здесь двадцать лет назад погибли 84 человека: десантники, офицеры. И солдаты срочной службы. Молодые совсем ребята, которые отлично понимали, что такое воинская честь.

У подножия 776 высоты сегодня были и те, кто смог выжить в том бою. Попросили не задавать вопросов. Настолько до сих пор сильны эмоции. Не тускнеют с годами воспоминания о погибших товарищах, которые боялись, но не отступали и умирали с оружием в руках, о командирах, вызывавших огонь на себя, о страшных боях, раз за разом переходивших в рукопашную, передает "ТВ Центр".

Рядом село Улус-Керт. Чуть дальше - Аргунское ущелье. Ровно 20 лет назад сюда пришёл отряд псковских десантников. Их было всего-то 90 человек. Задача – перекрыть возможные пути отступления малых групп боевиков из ущелья в сторону чеченского города Ведено, откуда для них открывалась бы уже прямая дорога в Дагестан.

В феврале 2000 года после взятия федеральными силами Грозного, бандформирования были заблокированы возле города Шатой. По террористам начали наносить массированные бомбовые удары. Нескольким группам под командованием арабского наёмника Хаттаба и чеченского террориста Шамиля Басаева удалось вырваться из окружения. Направление отхода - через позиции, занятые шестой ротой 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Учитывая, что в колонне были в том числе и раненые, обойти десантников бандиты не могли.

Бой начался 29 февраля в половине первого дня, когда разведдозор десантников столкнулся с группой боевиков. Командир шестой роты Сергей Молодов погиб. Командование взял на себя подполковник Марк Евтюхин. К вечеру бой шёл уже на высоте. По некоторым данным, численность боевиков, атаковавших позиции российской армии, доходила до двух с половиной тысяч. Потери террористов составили порядка 500 человек. Из бойцов, защищавших безымянную 776-высоту, в живых остались всего шестеро. Выполняя приказ, они успели уйти, после чего оставшийся на позиции капитан Виктор Романов, принявший командование после гибели Марка Евтюхина, вызвал на себя огонь артиллерии. В тот же день высота пала, но псковские десантники так и остались непобеждёнными.

Все командиры бандформирований были позже уничтожены. Равно как и сами группы террористов. 22 десантникам 6-й роты были присвоено звание Героев России. 21 из них - посмертно. Все остальные награждены Орденами Мужества. За погибших награды получили их семьи.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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