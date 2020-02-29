Взрыв метеорита в небе над Европой сняли на видео

Вспышку видели в нескольких странах

В небе над Хорватией взорвался метеорит. Очевидцы увидели яркую вспышку, за которой последовал грохот. Падение небесного тела запечатлела камера автомобильного видеорегистратора.

От ударной волны задрожали стёкла. Пользователи соцсетей сообщают, что грохот от взрыва был слышен и за пределами Хорватии - в Словении и в некоторых регионах Италии. По данным специалистов, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте более 30-ти километров, сообщает "ТВ Центр".

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