ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв метеорита в небе над Европой сняли на видео

13:27
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Вспышку видели в нескольких странах

В небе над Хорватией взорвался метеорит. Очевидцы увидели яркую вспышку, за которой последовал грохот. Падение небесного тела запечатлела камера автомобильного видеорегистратора.

От ударной волны задрожали стёкла. Пользователи соцсетей сообщают, что грохот от взрыва был слышен и за пределами Хорватии - в Словении и в некоторых регионах Италии. По данным специалистов, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте более 30-ти километров, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Падение метеорита
Падение метеорита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.