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Снос кинотеатра "Севастополь" в Москве попал на видео

15:16
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Когда завершат работы?

На востоке Москвы сносят кинотеатр "Севастополь". Сейчас с помощью специальной техники строители разбирают стены здания. До этого в нём демонтировали все инженерные коммуникации. Все работы планируется завершить через месяц, передает "ТВ Центр".

Этот кинотеатр был построен более полувека назад и не работал 30 лет. Старое здание пришло в негодность, и его было решено снести. А за счёт освободившейся территории - расширить детский парк, расположенный рядом. В этом году там  завершится благоустройство. Будет переоборудована набережная, появятся новые спортивные и игровые площадки, а также другие объекты.

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