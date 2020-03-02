Снос кинотеатра "Севастополь" в Москве попал на видео

Когда завершат работы?

На востоке Москвы сносят кинотеатр "Севастополь". Сейчас с помощью специальной техники строители разбирают стены здания. До этого в нём демонтировали все инженерные коммуникации. Все работы планируется завершить через месяц, передает "ТВ Центр".

Этот кинотеатр был построен более полувека назад и не работал 30 лет. Старое здание пришло в негодность, и его было решено снести. А за счёт освободившейся территории - расширить детский парк, расположенный рядом. В этом году там завершится благоустройство. Будет переоборудована набережная, появятся новые спортивные и игровые площадки, а также другие объекты.

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