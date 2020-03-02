Ватикан рассекретил архивы времен "Папы Гитлера"

Пия XII упрекали в симпатиях к нацистской Германии

За решётками в священных архивах Ватикана хранятся документы, которые католическая церковь считала секретными. Химическим карандашом сделаны пометки "Пий XII" - Римский папа, который взошел на престол 2 марта 1939 года за полгода до начала Второй мировой войны. Именно этот период сегодня вызывает споры о роли понтифика в конфликте. Одни называют Пия XII "Папой Гитлера", другие — "человеком великой святости". Теперь разобраться помогут документы. Спустя 81 год после интронизаций современный папа Римский Франциск рассекретил 20 тысяч папок в архивах. Первыми посетителями стали исследователи из Вашингтона, сотрудники Музея Холокоста.

"Да, нам могут не понравиться полученные ответы. Но действительно важно, что мы наконец-то сможем найти эти ответы и со стороны папы Франциска есть желание внести ясность, ведь он говорит: "Давайте увидим правду, мы не знаем какая она, но давайте посмотрим", - говорит директор международных академических программ в американском Мемориальном музее Холокоста и автор книги "Холокост и католическая совесть" Сюзанна Браун-Флеминг.

В миру Джузеппе Джованни Пачелли сделал блестящую церковную карьеру. Двенадцать лет он был послом Папы Римского в Германии, считался германофилом и убежденным антикоммунистом. А когда сам стал Папой и началась война, не прервал связи с союзными Гитлеру режимами. Теперь всё это - аргументы критиков Пия XII.

"Он был знаком с Германией, у него был некий багаж, были стереотипы и предрассудки, с которыми он пришел в папство. Но он был политическим лидером. Он был моральным лидером. Миллиарды католиков по всему миру смотрели на то, что он собирался сказать, что он собирался сделать, как он собирался на вопросы жизни и смерти", - говорит Браун-Флеминг.

Нацисты шли по Европе и безжалостно истребляли народы, которые считали недостойными. Убийства, псевдонаучные опыты, лагеря смерти с сотнями тысяч узников. Знал ли об этих ужасах папа Римский в разгар войны и что сделал, чтобы остановить? В своих публичных выступлениях Пий XII осуждал насилие, призывал не бомбить архитектурные сокровища Рима и Ватикана, но не выражал особого беспокойства по поводу защиты людей. О холокосте не высказывался. Есть мнение, что понтифик действовал скрытно, выражал нацистам протест по дипломатическим каналам. А через подполье Католическая церковь спасла около 700 тысяч евреев от фашистов. Священнослужители, очевидно, рисковали своими жизнями, но есть главный вопрос: сделал ли Пий XII всё возможное, чтобы противостоять нацистской Германии.

"Пий XII не мог не знать, что происходит. Он выбрал роль стороннего наблюдателя. Для него важно было сохранить церковь как институт. И сегодня, с точки зрения современной морали, это, скорее, отрицательный пример, чем положительный. Но еще раз подчеркну: мы с нетерпением ждём публикации документов, которые, по крайней мере, позволили бы представить, как обсуждался этот вопрос. Были ли альтернативные решения. Кто их предлагал. Вот в этом и значение архивного документа. Судить, кого бы то ни было историк может, когда держит в руках пожелтевшие листы бумаги", - объясняет сопредседатель центра "Холокост", профессор РГГУ Илья Альтман.

Теперь все эти документы в руках историков. В очереди уже более 150 экспертов из разных стран мира. В день в архивы обещают пускать только по 60 человек и работа по изучению займёт годы. Впрочем, теперь на место спекуляций о Пие XII придут результаты научных исследований. И, скорее всего, правда о нём окажется слишком сложной для однозначных выводов.

Пётр Вершинин. Юлий Степина. Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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