Извержение вулкана в Индонезии попало на видео

Мерапи находится всего в 30 километрах от города Джокьякарта, где проживает 400 тысяч человек

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи - самый активный из действующих в стране. Извержение на острове Ява началось на рассвете и продолжалось семь с половиной минут. За это время столб дыма и пепла поднялся на высоту до шести километров. В районе катаклизма введён запрет на воздушные полёты.

Видеокадры завораживающего зрелища очевидцы публикуют в социальных сетях. Крупные выбросы из вулканического жерла происходят каждые семь лет. И представляют смертельную опасность для расположенных рядом населённых пунктов.

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