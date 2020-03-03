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Извержение вулкана в Индонезии попало на видео

14:56
  • вторник
  • 03 марта 2020

Мерапи находится всего в 30 километрах от города Джокьякарта, где проживает 400 тысяч человек

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи - самый активный из действующих в стране. Извержение на острове Ява началось на рассвете и продолжалось семь с половиной минут. За это время столб дыма и пепла поднялся на высоту до шести километров. В районе катаклизма введён запрет на воздушные полёты.

Видеокадры завораживающего зрелища очевидцы публикуют в социальных сетях. Крупные выбросы из вулканического жерла происходят каждые семь лет. И представляют смертельную опасность для расположенных рядом населённых пунктов.

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