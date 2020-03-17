Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома по собственному желанию

Новый глава комиссии будет объявлен 18 марта

Валентин Горбунов отправлен в отставку с поста председателя Московской городской избирательной комиссии. "Соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник", - заявили "Интерфаксу" в Горизбиркоме.

Сложить полномочия главы комиссии Горбунова решил сам. "Это его собственное желание", - подчеркнули в избиркоме.

По данным ТАСС, глава Московской избирательной комиссии покидает пост по состоянию здоровья. "Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице", - прокомментировал Горбунов агентству.

Новый председатель комиссии будет объявлен в ЦИК 18 марта. "Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной", - добавил Валентин Горбунов.

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