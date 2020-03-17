Путин потребовал следить за ценами на продукты из-за коронавируса

На цены влияет и ситуация на рынке

Генеральная прокуратура должна полностью обеспечить права россиян на свободное выражение своей воли во время голосования по поправкам в Конституцию. Такую задачу поставил Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства, передает "ТВ Центр".

Президент отметил: крайне важно повысить эффективность деятельности по обеспечению порядка в обществе, пресекать любые попытки дестабилизации.

Особенно актуальное сегодня направление работы - это противодействие коррупции и защита бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов. Владимир Путин также призвал учитывать текущую ситуацию в мире и в этих условиях пристально следить за необоснованным повышением цен на продукты.

"Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Все это так или иначе отражается на нашей экономике, на ее функционировании, поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС, при обмене информацией с ФАС, по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", - сказал Путин.

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