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Собянин рассказал о работе центра мониторинга ситуации с коронавирусом

15:05
  • вторник
  • 17 марта 2020

Мэр посетил центр вместе с Владимиром Путиным

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили информационный центр по мониторингу коронавируса. Он заработал накануне для сбора и проверки всей информации, связанной с новой инфекцией, а также для координации действий органов власти.

Центр фиксирует увеличение числа ложных сообщений о коронавирусе, за понедельник было зафиксировано 55 фейков. Для сравнения раньше фиксировалось по 3-4. Каждое из ложных сообщений опровергается в официальных пабликах регионов. Сергей Собянин рассказал президенту работа построена в Москве.

"Нужно упреждающе начинать работать, и работа с людьми старшего поколения важна. У кого-то есть возможность воспользоваться помощью близких, у кого-то нет, и здесь помощь волонтеров она важна", - сказал Собянин.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что ситуация с коронавирусом в России намного благополучнее, чем во многих других странах.

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