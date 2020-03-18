В сирийском городе Зерба возобновила работу электроподстанция

До войны она снабжала электричеством север Сирии

В освобожденном от боевиков городе Зерба провинции Алеппо возобновила работу подстанция, которая до войны снабжала электричеством север Сирии, передает "ТВ Центр".

Во время боевых действий террористы охраняли стратегический объект и изредка запускали для того, чтобы подавать энергию в подконтрольный им Идлиб. Перед отступлением боевики разграбили и уничтожили большую часть оборудования. Закупить новое - европейского производства - сейчас сложно, Сирия находится под санкциями.

Сотрудники ремонтируют технику своими силами. Если в ближайшее время все-таки удастся приобрести новое оборудование, предприятие в течение полугода планирует вывести производство электроэнергии на довоенные показатели.

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