ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Закон о защите инвестиций прошел второе чтение в Госдуме

18:15
  • среда
  • 18 марта 2020

Учитывая непростую ситуацию на рынках, это важный документ, отметил Вячеслав Володин

Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите и поощрении инвестиций. Третье чтение назначено на четверг, передает "ТВ Центр".

Документ должен привлечь финансовые вложения в российскую экономику с помощью создания благоприятных условий для инвесторов. Он предусматривает реализацию новых проектов на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений и содержит требования к компаниям, которые могут заключать такие договоры.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить нормы не менее 250 миллионов рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, не менее 500 миллионов в сферах цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства, свыше полутора миллиардов - в обрабатывающем производстве, более пяти миллиардов в иных сферах экономики. По мнению депутатов, закон важно принять сейчас, в сложных экономических условиях.

"Учитывая непростую ситуацию на рынках, учитывая стоимость нефти, нам важно поддержать, защитить, поощрить капиталовложения, инвестиции, которые пойдут у нас в экономику. Вот, собственно, цель данного законопроекта", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.