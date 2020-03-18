Закон о защите инвестиций прошел второе чтение в Госдуме

Учитывая непростую ситуацию на рынках, это важный документ, отметил Вячеслав Володин

Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите и поощрении инвестиций. Третье чтение назначено на четверг, передает "ТВ Центр".

Документ должен привлечь финансовые вложения в российскую экономику с помощью создания благоприятных условий для инвесторов. Он предусматривает реализацию новых проектов на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений и содержит требования к компаниям, которые могут заключать такие договоры.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить нормы не менее 250 миллионов рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, не менее 500 миллионов в сферах цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства, свыше полутора миллиардов - в обрабатывающем производстве, более пяти миллиардов в иных сферах экономики. По мнению депутатов, закон важно принять сейчас, в сложных экономических условиях.

"Учитывая непростую ситуацию на рынках, учитывая стоимость нефти, нам важно поддержать, защитить, поощрить капиталовложения, инвестиции, которые пойдут у нас в экономику. Вот, собственно, цель данного законопроекта", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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