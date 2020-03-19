Сирийцы возвращаются в элитный пригород Алеппо

Жители торопят строителей

В освобожденные от боевиков районы сирийского Алеппо возвращаются мирные жители. В годы войны некогда элитный посёлок Захра находился на линии фронта. Практически все здания разрушены. После того, как сапёры разминировали населенный пункт, строители приступили к разбору завалов и восстановлению зданий. В район начал возвращаться и частный бизнес.

Последний раз стук молотков, топоров и визг "болгарок" в Захре был слышен несколько лет назад, когда, захватив элитный поселок, террористы возводили баррикады из железных бочек, арматуры и досок. Сегодня от линии фронта, разделившей район на две части, не осталось и следа. На каждой улице и в каждом квартале рабочие восстанавливают дома и дорожную сеть.

Первое, чем решили украсить обочины — это портреты президента Сирии. Сейчас вот готовят площадку, а через неделю здесь появятся изображения Башара Асада размером 10 на 25 метров.

Махмуд Хмеми — главный на этом участке. Руководит всеми работами: от строительства до озеленения. Хорошо помнит, как во время обстрела мина, выпущенная боевиками, попала в его квартиру. Вся мебель превратилась в щепки. Вещи порвало в клочья. Сегодня рассказывает, что долго не мог заставить себя взяться за ремонт.

"Конечно, сердце кровью обливается, когда видишь, что сделали с нашим районом боевики. Но жизнь налаживается. Сейчас ремонтирую свою квартиру. Работы ещё много, но к лету надеюсь отпраздновать новоселье", - говорит он.

В доме через дорогу тоже кипит работа. Ахмед Абэд Эльхай поднимает из камней разрушенное крыльцо. Его помощники - кто замешивает раствор, кто разбирает завалы.

"Мы работаем всего 2 дня, но успели многое. Вначале здесь находили неразорвавшиеся мины и снаряды. Пришлось вызывать сапёров. Жильцы нас торопят - хотят быстрее переехать. Но ремонт займёт не меньше месяца", - говорит он.

Хасан Дадо с сыном вернулись в Захру одними из первых. И сразу же приступили к восстановлению своей мастерской. Сегодня это уже полноценный офис с евроремонтом. Скромный по размерам, но для того, чтобы пригласить клиента и принять заказа на изготовление пластиковых окон или дверей, вполне достаточный.

"Мы уверены в успехе нашего дела. Люди возвращаются и делают ремонт в своих домах. Наша продукция как никогда востребована. Мы уже завершили отделку офиса, денег хватает и на сырьё и на расходные материалы. Количество заказов увеличивается с каждым днём",- говорит он.

Небольшой цех - в соседнем помещении. По утрам, как правило, не работает. Станки мастер включит ближе к обеду. Электричество в район, который только начинает восстанавливаться, пока еще подают по часам.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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