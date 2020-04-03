В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

На помощь медикам приходят волонтёры

Усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса принимают в Приморском крае. В регионе зафиксирована первая смерть от болезни.

Это первый случай в Приморье. 52-летний пациент с диагнозом коронавирус скончался во Владивостоке. Всего в крае 7 случаев заражения. Двое человек уже выписаны из больницы, четверо ещё находятся на лечении, передает "ТВ Центр".

Сейчас усилены все меры безопасности. Регулярно обрабатывается общественный транспорт, остановки и улицы. Прибывших из-за рубежа российских граждан в обязательном порядке помещают в обсерваторы. 12 туристов, которые накануне прилетели из Бангкока и самовольно покинули аэропорт, нашли и принудительно отправили на карантин.

Врачи владивостокских поликлиник ежедневно обзванивают тех, кто находятся дома на 14-дневном карантине. Задача медиков узнать температуру, общее самочувствие и при любых отклонениях выехать по адресу.

Только в одной поликлинике тех, кому обязательно нужно позвонить, более 100 человек. Многочасовые разговоры занимали большую часть рабочего времени. Но теперь за пациентами врачи могут наблюдать дистанционно.

Уникальную для Приморья платформу начинающий программист, ученик 10 класса, создал всего за день. А все началось с того, что парень захотел помочь своей матери - врачу, которая сейчас практически круглосуточно на работе.

Подать свои данные можно с любого устройства: телефона, планшета, ноутбука. Пациент по индивидуальному коду заходит на сайт поликлиники вносит показатели температуры тела и отмечает, если есть какие-то другие симптомы. Врачам остаётся следить за показателями и выезжать в случае необходимости.

Информация о том, что к пациенту на карантине едет бригада, тоже отображается в программе. Такой дистанционный метод наблюдения за больными медики планируют применять и в других направлениях, где нужен ежедневный контроль за показателями. Например, у пациентов с сахарным диабетом или нарушением артериального давления.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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