В Челябинской области наградят двух школьниц за спасение утопающих

Родители спасенных мальчиков не перестают благодарить сестер Нуранбековых

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как два мальчика чуть не утонули в котловане, вырытом коммунальными службами. Непоправимой трагедии удалось избежать лишь благодаря случайности. Две школьницы услышали крики о помощи и спасли детей из воды. За свой отважный поступок девочки получат награды.

В той ситуации им было совсем не до себя, признаются сёстры Нуранбековы. Виолетта и Эмилия возвращались домой из школы, когда услышали крики о помощи. Место, где все произошло - местный пруд. Сюда пришли играть двое младшеклассников - Максим и Арсений. Они пытались перейти траншею, выкопанную для чистки местного пруда, но хрупкий лед не выдержал.

"Мы думали, что там земля, а там тонкий лед, и мы провалились под него! Арсений бултыхался, а я сильно ударился грудью об льдину", - рассказал спасенный мальчик Максим Узбеков.

Школьники скатились вниз и оказались в ледяной воде. Криков о помощи никто бы не услышал, если бы рядом не оказались девочки. Виолетта отправила младшую сестру за помощью, а сама принялась спасать тонущих.

"Сначала я вытащила Арсения, получается, подтянула к себе и вытянула на сушу, потом, следовательно, Максима. И мы сняли с них зимние куртки, укрыли их теплыми вещами и потом, когда уже все мы все оказались в безопасности и не стояли на трескающемся льду, мы отправили их домой к родителям", - сказала Виолетта Нуранбекова.

Родители мальчиков не перестают благодарить сестер. Тот случай, когда обе - настоящие героини. Директор школы признается, что старшая Виолетта - и в учебе отличается особыми успехами. У нее есть грамоты за конкурсы.

"Виолетта, конечно, у нас, скажем так, школьная звезда, она активистка", - заявил директор Коротановской общеобразовательной школы Магафур Юмашев.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.

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