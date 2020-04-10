Как культурно провести выходные в самоизоляции

На выбор - концерты, спектакли, кинопоказы и даже виртуальные прогулки

Самоизоляция - не повод отказываться от своих увлечений. Онлайн сейчас можно смотреть спектакли и концерты, попасть на увлекательную экскурсию, заниматься спортом вместе с тренером и даже совершить виртуальную прогулку по любимому парку. А в эфире "ТВ Центра" покажут остросюжетные детективы для настоящих ценителей этого жанра.

Парк Горького приглашает на виртуальную прогулку. Покажут знаковые объекты: смотровую площадку, народную обсерваторию, парашютную вышку, расскажут их историю. И про сокровища "Музеона" не забудут. А после экскурсии можно и на концерт.

"Музыканты и артисты, которые выступали в этом зимнем сезоне у нас на катке для посетителей, на этот раз записывают короткие выступления по одной-две песни для соцсетей", - рассказал руководитель управления по спецпроектам ПКиО им. Горького Борис Болелов.

Виртуальные концерты сейчас суперпопулярны. Как и проект "ИзоИзоляция". Идея создавать копии знаменитых картин - хоть и не нова, но увлекла чрезвычайно.

"У нас был именно интерес сделать из того, что под рукой, потому что мы никуда не можем выйти, не можем купить какой-то специальный реквизит. Гораздо интереснее и веселее сделать из того, что прям дома", - объяснила основатель группы "ИзоИзоляция" Екатерина Брудная-Челядинова.

Для создания шедевров все компаньоны по самоизоляции и все средства оказались хороши. Может, иногда и не похоже, но очень смешно. Не исключено - что-то и музеи потом себе в коллекцию возьмут.

Перенестись в прошлое - поиграть в морской бой, городки, баскетбол или выпить газированной воды - здесь сейчас нельзя. Как и все другие, Музей советский игровых автоматов закрыт. Однако специально для тех, кто сейчас дома - тут выпустили телеграм-бота - шутливое игровое путешествие по музею.

"Это не какая-то занудная экскурсия, это скорее формат мини-игры, где вы в легкой форме можете познакомиться и с экспонатами, с их созданием, с устройством", - рассказал сооснователь музея Максим Пинигин.

Театры в новой реальности продолжают играть спектакли. Знаменитые "Фоменки" 12 апреля на одной из онлайн-платформ покажут "Двенадцатую ночь" - одну из первых своих постановок в записи десятилетней давности.

Впрочем, не только искусством жив человек. Находясь на самоизоляции даже палки для скандинавской ходьбы прятать далеко не стоит. Да, не получится сейчас встречаться на занятиях в Бабушкинском парке. Но тренировки инструкторы готовы проводить онлайн. Ведь некоторые упражнения можно делать буквально не сходя с места.

А потом можно и фильмы посмотреть. Международный фестиваль мобильного кино организаторы решили не отменять. Пройдет он на сайте Москино.

"Надо сказать, что сейчас любительское кино, снятое на смартфон, смотрится по-новому. В нашем шорт-листе - работы из России, Ливана, Ирака, США, Украины, Израиля, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Бельгии. Мы можем проникнуть в любую точку мира, в жизнь простых людей, их настоящие чувства и эмоции", - сообщил продюсер фестиваля Максим Муссель.

На телеканале "ТВ Центр" - киносюрпризы для ценителей настоящих детективов. В субботу - новые серии про красавчика-адвоката Ардашева. Странное творится в одном из домов - самовозгорание свечей, страшные звуки в дымоходе. Ардашев выяснит - это действительно мистика или чей-то коварный замысел?

Неожиданно свалившееся богатство и загадочное убийство в цирке - в воскресенье в сериале "Арена для убийства". А поклонники писательницы Татьяны Гармаш-Роффе смогут увидеть экранизацию ее романа "Сердце не обманет, сердце не предаст" про частного сыщика Алексея Кисанова. Он расследует гибель известного психиатра. И, конечно же, он во всем разберется. В лучших традициях детективного жанра.

Юлия Богоманшина, Мария Леванова, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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