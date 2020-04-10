Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса. Полная версия

Мэр объявил о поэтапном введении пропускного режима в городе

Уважаемые москвичи, прошу внимательно и серьёзно отнестись к моему сегодняшнему обращению. За последний месяц борьбы с пандемией, бушующей в большей части мира, мы прошли несколько этапов введения ограничений. Каждому из нас пришлось отказаться от привычного уклада и устоявшегося ритма жизни. Мы должны были подчиниться жёсткому режиму самоизоляции в четырёх стенах: не ходить гулять, не ездить по городу, не общаться с родными и близкими. Многие люди прервали свою работу. И все мы без исключения испытываем волнение за собственное здоровье и здоровье дорогих нам людей. Всё это крайне непросто.

Я напомню: первое, что мы сделали - закрытие учебных заведений, которое привело к ограничению передвижения двух миллионов человек. Четырнадцатидневный карантин для приезжающих из-за границы и их домочадцев затронул триста тысяч жителей города. Самоизоляция пожилых и хронически больных москвичей добавила два миллиона людей, переведённых на домашний режим. Отпуска и вынужденный простой ряда предприятий - это еще два миллиона человек. Перевод на дистанционную работу примерно столько же. В итоге около семидесяти пяти процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве. С учётом жителей Подмосковья на работу продолжают ездить около трёх миллионов человек. По мнению специалистов, этот уровень социального разобщения был оптимальным для того, чтобы замедлить распространение инфекции. Для нас было важно сохранить экономику, не плодить безработицу в Москве и в соседних регионах, уберечь предприятия от серьёзных финансовых проблем. До последнего времени нам удавалось это сделать. Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами.

Теперь я скажу о том, что происходит в последние дни. Как я вижу складывающуюся ситуацию. Как её видят санитарные службы и врачи. Начиная с понедельника ситуация начала ухудшаться. Идёт быстрый рост тяжёлых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300. Большая часть пациентов поступает ещё до того, как установлен лабораторный диагноз "коронавирус". Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что с высокой долей вероятности это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит.

Поэтому, согласовав свои действия с руководством страны, я принял следующие решения. Во-первых, несмотря на то, что мы уже перепрофилировали 25 больниц и ещё столько же запланировано на ближайшие дни, будут оборудованы дополнительные госпитальные мощности. Во-вторых, поликлиники уже включились в эту работу, но необходимо сделать следующий шаг: создать амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом. 40 поликлинических зданий, обладающий возможностями компьютерной томографии, переходят в работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом. В-третьих, сегодня мы ежедневно делаем уже 17 тысяч тестов. Будем и дальше наращивать эту работу. И, в-четвёртых, очень важное. Временно, на неделю, с возможным продлением, ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций и предприятий. Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города и обороны. А также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи, транспорта, средства массовой информации. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

Очень много вопросов о пропусках. Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идёт о здоровье и жизни огромного количества людей - выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введём его для поездок на работу, на втором этапе - для поездок в других целях, и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений.

Дорогие москвичи. В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжёлые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством. И максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так сможем справиться с этой напастью. И сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу начнёт возвращение к нормальному ритму жизни.

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