Метеорологи оценили последствия пожара в Чернобыле для России

Огонь в зоне отчуждения тушили больше недели

Спасатели потушили лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Он отметил, что понадобится еще несколько дней, чтобы на месте ЧП полностью прекратилось тление.

Возгорание возле Чернобыльской АЭС началось 4 апреля на площади в 20 гектаров, которая потом возросла до 35 гектаров. Пожарным удалось не допустить распространения огня на хранилище радиоактивных отходов.

По данным Росгидромета, изменения радиационного фона в России из-за Чернобыльского пожара нет. В ведомстве отмечают, что воздушные массы с места ЧП переносятся ветром в другом направлении.

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