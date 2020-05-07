СКР показал видео с задержанным Анатолием Быковым

Его подозревают в организации двойного убийства

Следственный комитет подтвердил задержание бизнесмена Анатолия Быкова. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году двух жителей Красноярска.

Как сообщили в СКР, в первой половине 1994 года один из членов банды Быкова – 23-летний Александр Науменко повздорил с лидером из-за "несправедливого распределения доходов от совместной деятельности". В результате между ними возникла личная неприязнь.

"Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за "жертвами", и 24 июля 1994 года расстреляли их из автомата и пистолета", - рассказали в Следственном комитете.

Исполнителями убийства были Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Оба задержаны. Кроме того, следствию удалось доказать причастность к организации убийства Владимира Татаренкова. Ранее он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Анатолий Быков в 90-е держал в своих руках Красноярский алюминиевый завод, а значит весь город. Снимал и назначал губернаторов, "задал жару" Александру Лебедю. Подробнее о нем в фильме "Люди гибнут за металл":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"