Джонсон в разговоре с Путиным отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом

Британский премьер поговорил по телефону с российским лидером

В пятницу президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом.

Джонсон выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом СССР в достижение победы над общим врагом.

"Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Со своей стороны Владимир Путин указал, что в России помнят о подвиге британских моряков, благодаря которым советская армия получала вооружение и материалы.

Ранее президент России выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.

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