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К уральской копии пирамиды Хеопса готовится экспедиция

22:39
  • вторник
  • 19 мая 2020

Загадочным объектом заинтересовались ученые

Туристы нашли в районе Приполярного Урала гору, по своим очертаниям идентичную пирамиде. Четырехугольной формы, с правильными одинаковыми гранями, длина каждой из которых около километра - возвышенность была обнаружена на спутниковых снимках. Теперь туда собирается экспедиция. Заинтересовало учёных то, что подобно знаменитым египетским пирамидам, расположены грани чётко по 4 сторонам света.

Приполярный Урал. Народо-Итьинский кряж. Занимаясь подготовкой маршрута очередной экспедиции в эти края, изучая их по снимкам со спутника, Евгений Свитов с коллегами и обнаружил загадочный объект, передает "ТВ Центр".

"Сегодня мир стоит на пороге очень интересного и удивительного открытия. Дело в том, что мы нашли... пирамиду", - рассказал он.

Находится она на дуге от ударного кратера метеорита. И удивительным образом повторяет своими формами знаменитейшую египетскую пирамиду Хеопса. Такой очень правильный четырехгранник. Вот только размеры уральской пирамиды в разы больше. Её высота - 774 метра.

"Длина каждой грани практически километр. И мы можем видеть на спутниковой съемке, что она расположена чётко по сторонам света - север, юг, запад, восток", - говорит Евгений Свитов.

Нет ничего удивительного в том, что пирамиду не обнаружили раньше. Приполярный Урал - одна из самых малоизученных и труднодоступных российских территорий. Сюда не доходят не то, что туристы, но и местные оленеводы. Ханты и манси стараются эти горы не посещать, поскольку для них они места сакральные. Нет рядом ни дорог, ни жилья. Ближайшее село Саранпауль, рядом с которым когда-то добывали горный хрусталь - в 180 километрах. Добраться в район Народо-Итьинского кряжа можно только на вертолете. Впрочем, как предполагают эксперты, так было не всегда.

Загадочным объектом уже заинтересовались в Русском Географическом Обществе. Что это - необычной формы гора или все-таки созданная древней цивилизацией пирамида? Уже этим летом исследователи планируют экспедицию в этот район. Сначала на вертолете, а потом пешком. И даже если версия о рукотворном происхождении пирамиды не подтвердится, как минимум, в будущем для любителей нетронутой природы и покорителей безымянных вершин может появиться новый туристический маршрут.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
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