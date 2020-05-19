К уральской копии пирамиды Хеопса готовится экспедиция

Загадочным объектом заинтересовались ученые

Туристы нашли в районе Приполярного Урала гору, по своим очертаниям идентичную пирамиде. Четырехугольной формы, с правильными одинаковыми гранями, длина каждой из которых около километра - возвышенность была обнаружена на спутниковых снимках. Теперь туда собирается экспедиция. Заинтересовало учёных то, что подобно знаменитым египетским пирамидам, расположены грани чётко по 4 сторонам света.

Приполярный Урал. Народо-Итьинский кряж. Занимаясь подготовкой маршрута очередной экспедиции в эти края, изучая их по снимкам со спутника, Евгений Свитов с коллегами и обнаружил загадочный объект, передает "ТВ Центр".

"Сегодня мир стоит на пороге очень интересного и удивительного открытия. Дело в том, что мы нашли... пирамиду", - рассказал он.

Находится она на дуге от ударного кратера метеорита. И удивительным образом повторяет своими формами знаменитейшую египетскую пирамиду Хеопса. Такой очень правильный четырехгранник. Вот только размеры уральской пирамиды в разы больше. Её высота - 774 метра.

"Длина каждой грани практически километр. И мы можем видеть на спутниковой съемке, что она расположена чётко по сторонам света - север, юг, запад, восток", - говорит Евгений Свитов.

Нет ничего удивительного в том, что пирамиду не обнаружили раньше. Приполярный Урал - одна из самых малоизученных и труднодоступных российских территорий. Сюда не доходят не то, что туристы, но и местные оленеводы. Ханты и манси стараются эти горы не посещать, поскольку для них они места сакральные. Нет рядом ни дорог, ни жилья. Ближайшее село Саранпауль, рядом с которым когда-то добывали горный хрусталь - в 180 километрах. Добраться в район Народо-Итьинского кряжа можно только на вертолете. Впрочем, как предполагают эксперты, так было не всегда.

Загадочным объектом уже заинтересовались в Русском Географическом Обществе. Что это - необычной формы гора или все-таки созданная древней цивилизацией пирамида? Уже этим летом исследователи планируют экспедицию в этот район. Сначала на вертолете, а потом пешком. И даже если версия о рукотворном происхождении пирамиды не подтвердится, как минимум, в будущем для любителей нетронутой природы и покорителей безымянных вершин может появиться новый туристический маршрут.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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