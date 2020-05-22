Появилось видео задержания издателя журнала "Флирт" в Москве

В чем го обвиняют?

В Москве задержан сутенёр со стажем - бывший издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев. Его снова обвиняют в организации проституции. И это при том, что лишь год назад он освободился из мест не столь отдаленных. В этот раз он работал онлайн.

Адрес, по которому можно найти Дмитрия Зяблицева, полицейским был хорошо известен. Огромная квартира в центре Москвы. Почти пять лет назад сюда уже приходила опергруппа с обыском, передает "ТВ Центр".

Ветеран рынка секс-индустрии Дмитрий Зяблицев выглядит значительно хуже, чем в прошлый визит полицейских. Пять лет назад он буквально благоухал успехом. Сейчас отрастил бороду и выглядит явно постаревшим. То ли тюремное заключение наложило отпечаток, то ли общий стаж в бизнесе. Первый условный срок за сутенерство Зяблицев получил в 2006 году. В 2017-м приговорен уже к трем годам реального заключения. Теперь вот новое уголовное дело по старой статье.

"Оперативниками установлено, что злоумышленники размещали в сети Интернет объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дмитрий Зяблицев вместе с женой Станиславой Казаковой известны тем, что флиртовали со всей Москвой. На протяжении нескольких лет журнал "Флирт" или созвучные ему издания, который выпускали супруги, был чуть ли не самым узнаваемым в столице. Яркую брошюру можно было бесплатно получить на каждом углу или найти под дворником автомобиля. Манящая улыбка с обложки и обнаженные тела внутри. Де юре - журнал для знакомств. Де факто - проституция.

Прибыль от платных объявлений исчислялась миллионами. Отдельная, не меньшая строка дохода - сеть диспетчерских служб по оказанию интим-услуг, которые организовали супруги и работу которых продвигали через своё же издание. Это доказанный судом факт, за что Станислава Казакова получила условный срок, а её муж - три года колонии.

Из тесной тюремной камеры обратно в пятикомнатные хоромы Дмитрий Львович переехал в прошлом году и, по данным оперативников, к моменту своего нового задержания успел заработать почти 50 миллионов рублей. Как и прежде, продавал любовь, на этот раз - через интернет.

Мобильные телефоны и десятки сим-карт - вот и все, что нужно для организации диспетчерского пункта. Это как в такси. Клиент звонит - его направляют к девушке. Задержаны восемь человек. Уголовное дело возбудили по статье "Организация занятией проституцией". Это до пяти лет в совсем не шикарных московских апартаментах.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр"

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