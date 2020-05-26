Появилось видео разрушительного урагана на Урале

Основной удар стихии пришелся на Свердловскую область

Жертвами урагана в Свердловской области, по последним данным, стали четыре человека. Коммунальщики ликвидируют последствия мощного удара стихии. Обесточены несколько населенных пунктов и на севере Челябинской области. А в Ненецком автономном округе в одном из муниципалитетов введен режим ЧС. От весеннего половодья там пострадали более 200 жилых домов.

Подробнее - в репортаже Анастасии Мартыновой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"