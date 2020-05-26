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Появилось видео разрушительного урагана на Урале

11:40
  • вторник
  • 26 мая 2020

Основной удар стихии пришелся на Свердловскую область

Жертвами урагана в Свердловской области, по последним данным, стали четыре человека. Коммунальщики ликвидируют последствия мощного удара стихии. Обесточены несколько населенных пунктов и на севере  Челябинской области. А в Ненецком автономном округе в одном из муниципалитетов введен режим ЧС. От  весеннего половодья там  пострадали более 200 жилых домов. 

Подробнее - в репортаже Анастасии Мартыновой

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