Последствия мощного урагана на Северном Кавказе сняли на видео

Десятки тысяч жителей остались без свет

Ураган обрушился сразу на несколько республик Северного Кавказа. В Северной Осетии, Чечне, Ингушетии ветер срывал крыши с домов, валил деревья. Несколько человек получили травмы. Десятки тысяч жителей остались без света. Стихия не отступает и в центральной России. Проливные дожди идут несколько дней подряд.

Лето встречает россиян испытаниями на прочность. Пока центральную Россию заливает дождями, на юге страны бушуют сильнейшие ураганы. Сразу в нескольких республиках Северного Кавказа мощные порывы ветра срывают крыши, валят вековые деревья и обрывают линии электропередачи.

Во время урагана без света остались десятки тысяч человек. Провода либо не выдерживали порыва ветра, либо рвались под тяжестью поваленных деревьев. Из-за непогоды в Северной Осетии сразу в двух районах ввели режим ЧС. На помощь жителям для устранения последствий разгула стихии были стянуты силы МЧС. Под порывами ветра металлические конструкции летали как бумажные листы. Тяжёлые крыши и навесы падали прямо на машины.

Из-за ураганного ветра в Чечне пострадали 11 человек. А в горах сильный ветер спровоцировал камнепад. На Ингушетию обрушился мощный ливень с крупным градом, который превратил улицы города в стремительные ледяные реки.

Похожая картина и в Тульской области. В городе под воду ушли центральные улицы. Подтоплены подъезды жилых домов. А дачники расстраиваются: приусадебные участки превратились в болота и все посадки, скорее всего, погибнут.

Москвичи тоже с нетерпением ждут тёплых дней. Однако пока погода не радует. 4 июня может стать рекордсменом по количеству осадков за всё время метеонаблюдений. По-прежнему действует жёлтый уровень погодной опасности. За первые дни лета на столицу уже вылилось почти половина месячной нормы дождей. А накануне разгул стихии повалил около полусотни деревьев. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Однако уже завтра погода начнёт улучшаться. Выглянет солнце и значительно потеплеет.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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