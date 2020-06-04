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В клубе "Валдай" обсудили разработку вакцины от коронавируса

14:44
  • четверг
  • 04 июня 2020

Участники онлайн-встречи отметили: пандемия объединила государства

Международное сотрудничество в период коронавируса обсудили на видеоконференции в дискуссионном клубе "Валдай".

Участники онлайн-встречи отметили: пандемия объединила государства. Примеры тому - поставки средств индивидуальной защиты и помощь наиболее пострадавшим странам. Власти обмениваются опытом по выходу из ограничительных мер. А ученые и медики по всему миру взаимодействуют в разработке вакцины.

"Уже совершенно очевидно, не один раз показано и доказано, что нет границ для инфекции. Для того чтобы использовать весь этот опыт, нужно отработать алгоритм использования знаний по изучению, разработке препарата, который сможет защитить", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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