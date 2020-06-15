ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ранены сотрудники ГИБДД: подробности стрельбы на Ленинском проспекте

17:56
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Стрелявшего удалось задержать

В Москве на Ленинском проспекте мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам ГИБДД. Двое полицейских получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Стрелявший задержан, он также ранен, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, сотрудники полиции находились в своём автомобиле вместе с водителем такси, которого они остановили для проверки. Со стороны тротуара к ним неожиданно подошёл мужчина, открыл пассажирскую дверь спецмашины и выстрелил из пистолета. Ответным огнём он был тяжело ранен в живот.

По предварительной информации, стрелявший - выходец с Кавказа, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На место инцидента прибыли криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.