Ранены сотрудники ГИБДД: подробности стрельбы на Ленинском проспекте

Стрелявшего удалось задержать

В Москве на Ленинском проспекте мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам ГИБДД. Двое полицейских получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Стрелявший задержан, он также ранен, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, сотрудники полиции находились в своём автомобиле вместе с водителем такси, которого они остановили для проверки. Со стороны тротуара к ним неожиданно подошёл мужчина, открыл пассажирскую дверь спецмашины и выстрелил из пистолета. Ответным огнём он был тяжело ранен в живот.

По предварительной информации, стрелявший - выходец с Кавказа, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На место инцидента прибыли криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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