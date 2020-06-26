Европейцы похвалили Россию за организацию голосования по Конституции

Международные эксперты восхитились слаженностью процесса

В первый день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию - 25-го июня - свой выбор сделали 10 миллионов человек, то есть свыше 9% избирателей. Об этом сообщили в Центризбиркоме. В это число входят и те, кто решил отдать свой голос дистанционно. Явка по электронному формату среди подавших заявки жителей Москвы и Нижегородской области очень высокая, она превышает 60 процентов. Избирательный процесс проходит без нарушений, а вот фейков довольно много.

Безопасность на каждом шагу. Регулярная дезинфекция. Измерение температуры. При входе на участки сразу выдают защитные маски. Показывают, где взять перчатки и воспользоваться санитайзером. На полу - разметка, напоминающая о необходимости соблюдать дистанцию. Ручки для голосования - в индивидуальных упаковках. Международные эксперты признаются: просто ошеломлены тем, как четко и слажено все работает.

"Вчера и сегодня мы посетили более 7 разных участков и могу сказать, что все замечательно организовано. На самом высоком уровне безопасности для людей", - рассказала международный эксперт из Сербии Драгинья Влк.

"Прекрасно! Прекрасно и то, что голосование идет целую неделю. Это помогает избежать скопления людей. И очень мудро, что организовали электронное голосование. Нам, европейцам, очень интересно увидеть, как это работает! И перенять опыт", - признался международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн.

В первый же день онлайн проголосовала почти половина из тех, кто подал заявки - это 600 тысяч человек. Эксперимент проходит в Нижегородской области и Москве. При этом даже для зарегистрировавшихся остается возможность 1 июля все-таки прийти на участок и сделать выбор.

"Люди, которые электронно не проголосуют, автоматически получают право прийти 1 июля ножками и проголосовать. Поэтому регистры должны быть приведены в боевую готовность", - объяснил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Случаи так называемого двойного голосования исключены, говорит Венедиктов. Система работает как часы, сотрудники избирательных комиссий тщательно проверяют, зарегистрировался ли пришедший на участок россиянин для голосования через интернет. Если да, то бюллетень такой человек не получит. У остальных - никаких проблем. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил действовать по старинке. Пришел на участок в одной из московских школ, с собой принес экземпляр Конституции с закладками.

"Я кстати здесь голосую давно уже, всегда прихожу, когда людей мало, 2-3 человека. В обычной ситуации. А сейчас, когда 6 дней даны на голосование, вообще можно прийти и оказаться единственным на избирательном участке. Поэтому это очень удобно", - поделился впечатлениями руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

И ведь действительно, неделя на выбор - это не только безопасно, но и удобно. Дачники спокойно проголосуют в будни. Те, кто не успел на рабочей неделе - придет в выходные. Кто-то выберет день посвободнее, кто-то проголосует утром по пути в офис. Есть возможность голосовать на дому. Все устроено так, чтобы каждый мог поучаствовать.

"Сегодня день особый дня меня - потому что проголосовал за те положения, которые мы в Государственной думе приняли. И конечно очень важно, чтобы они были поддержаны. Сегодня в наших руках очень многое. Поправки повышают гарантии, улучшают жизнь граждан, сделают страну сильнее", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

А вот в руках представителей общественного штаба - сделать так, чтобы голосование прошло честно и прозрачно. На участках дежурят наблюдатели. Есть даже те, кто следит за урнами по ночам. Однако традиционно немало попыток распространения фейков и информационных вбросов. Особенно активна организация "Голос", которая первой в стране была признана иностранным агентом. Ее портал "Карта нарушений" опубликовал сообщение одной из пользовательниц соцсети о том, что ей отказано в регистрации для электронного голосования, однако, она, якобы, смогла проголосовать. Выяснилось, что сайт, на котором голосовала избирательница, фальшивый. При переходе по ссылке каждый может увидеть надпись: "Спасибо, ваш голос учтен!" Но ведь адрес реального сайта для голосования по поправкам в Конституцию совершенно другой. В интернете гуляет и видео, на котором избиратели в кабине пишут лежавшей там ручкой, затем нагревают лист бумаги зажигалкой, и надпись исчезает. Вот только ролик этот снят даже не в России.

Достается в эти дни и Центризбиркому. Там заявили о DoS-атаке на сайт ЦИКа. Наблюдалось порядка 240 тысяч запросов в секунду. С вызовом, впрочем, тут же справились, и сейчас не испытывают никаких проблем. В ЦИК подчеркивают: любые попытки дискредитации голосования будут пресекаться. Если же гражданин видит, что его права нарушаются, он может обратиться к наблюдателям, которые работают на участках, или напрямую в ЦИК. Распространять фейки - последнее дело.

"Когда сегодня кто-то считает возможным брюзжать, ругать власть за те огрехи, которые где-то и были, а где-то они - мнимые, придуманные, фейки, как обычно говорят. А можно взять, небольшое усилие сделать, прийти и сделать так, чтобы потом можно было своим детям и внукам с гордостью говорить, что мы стояли у истоков новой России", - отметил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Для того, чтобы отдать свой голос, у россиян есть еще шесть дней.

Ольга Оксенич, Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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