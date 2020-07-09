Путин оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию

Президент встретился с председателем ЦИК

Голосование по поправкам в Конституцию было организовано на высоком уровне и прошло с минимальными нарушениями. Об этом в четверг заявил Владимир Путин в ходе беседы с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Она прошла в формате видео конференции, передает "ТВ Центр".

Глава ЦИКа доложила президенту - в ходе голосования было выявлено всего 33 нарушения, и все они были предотвращены. Сам процесс был максимально доступным, чтобы выразить свое мнение мог каждый гражданин, при этом большое внимание было уделено обеспечению безопасности всех участников голосования. Президент высоко оценил организацию и поблагодарил Эллу Памфилову за проделанную работу.

"Я внимательно смотрел, как организована была работа – по-современному, качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в конституцию", - отметил Путин.

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