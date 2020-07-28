В Кремле не исключили награждения участников работ над поправками

Госнаграды могут получить чиновники, общественники, артисты и блогеры

В Кремле не исключили возможность представления к госнаградам знаменитый россиян, участников процедуры подготовки и принятия изменений Конституции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что многие потратили много сил и времени, их работа не должна остаться без внимания, передает "Интерфакс".

"Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке и так далее, может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами", - заявил спикер Кремля.

Ранее источники РБК сообщили, что президент Владимир Путин наградил чиновников, общественников, артистов и блогеров, которые участвовали в подготовке и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию.

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