ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле не исключили награждения участников работ над поправками

12:55
  • вторник
  • 28 июля 2020

Госнаграды могут получить чиновники, общественники, артисты и блогеры

В Кремле не исключили возможность представления к госнаградам знаменитый россиян, участников процедуры подготовки и принятия изменений Конституции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что многие потратили много сил и времени, их работа не должна остаться без внимания, передает "Интерфакс".

"Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке и так далее, может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами", - заявил спикер Кремля.

Ранее источники РБК сообщили, что президент Владимир Путин наградил чиновников, общественников, артистов и блогеров, которые участвовали в подготовке и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.