В МГД создадут рабочую группу для подготовки изменений по реализации поправок в Конституции

Все предлагаемые изменения будут проходить публичные обсуждения

В Мосгордуме создадут рабочую группу для подготовки изменений в законодательство в связи с принятием поправок к Конституции. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа властей всех ветвей и всех уровней. Для этих целей в Московской городской думе планируем на ближайшем заседании создать рабочую группу законодателей, которая будет заниматься подготовкой необходимых изменений", - сказал он.

Председатель МГД отметил, что все предлагаемые изменения будут в обязательном порядке проходить публичные обсуждения.

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