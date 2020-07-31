Путин дал ряд поручений в связи с внесением поправок в Конституцию

Новую Конституцию вручат при получении первого паспорта

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которая состоялась 3 июля.

Так, в частности, глава государства поручил правительству до 1 октября рассмотреть вопрос о вручении новой Конституции одновременно с паспортом тем гражданам, которым исполнилось 14 лет, а также лицам, которые приобрели российское гражданство.

До 15 декабря правительство должно проанализировать те обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок, говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, кабмин и администрация президента обязаны заняться организацией работы по проведению мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы.

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