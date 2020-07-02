Москвичей приглашают на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

Сроки тестирования продлены

Роспотребнадзор с 25 июня проводит бесплатное тестирование жителей Москвы на антитела к COVID-19. Это делается в целях оценки популяционного иммунитета к коронавирусу. Сроки тестирования продлены до 15 июля.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить анкету на сайте ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н Габричевского Роспотребнадзора (www.gabrich.ru/covid-msk/).

Принять участие в исследовании могут здоровые дети (возрастом от 1 года) и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Участие в исследовании будет заключаться в заполнении анкеты в электронном виде, затем методом случайной выборки путем рандомизации по критерию возраста определяются лица, подлежащие лабораторному обследованию. Отобранные лица будут приглашены в ближайшую поликлинику по месту жительства, где однократно возьмут кровь для исследования.

Справки по телефонам: 8-495-4521820 или 8-495-6024146.

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