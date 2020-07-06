В Мосгазе призвали москвичей быть бдительными из-за мошенников

Сотрудники Мосгаза работают только по официальному графику

В Москве возобновили проверки газового оборудования в жилых домах - они были приостановлены из-за пандемии, сообщает "ТВ Центр".

Работы ведутся с учетом всех санитарных норм. Сотрудников снабдили масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и даже специальными костюмами. Ежедневно проверяется состояние их здоровья. Ознакомиться с графиком профилактик можно на сайте Мосгаза. Учтены все требования горожан.

В Мосгазе просят москвичей быть внимательными и не впускать в дом мошенников. Те представляются газовиками и ходят по квартирам без предупреждения, предлагая дорогое оборудование. Сотрудники Мосгаза работают только по официальному графику или после личного вызова. Техническое обслуживание и ремонт они проводят бесплатно.

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