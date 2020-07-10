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Российские выпускники сдают ЕГЭ по математике

08:41
  • пятница
  • 10 июля 2020

Экзамен - по профильному уровню

Почти 400 тысяч российских выпускников 10 июля сдают ЕГЭ по математике. В этом году экзамен проводится только профильного уровня, базового нет, сообщает "ТВ Центр".

За парты сядут те, кому этот тест необходим для поступления в экономические, промышленные, транспортные и другие вузы. На проверку знаний отводится около 4-х часов. За это время участники должны решить 19 заданий.

При этом строго соблюдаются санитарные правила. На входе всем измеряют температуру, рассаживают на безопасном друг от друга расстоянии. Сдавать единые госэкзамены начали 3 июля, самый массовый тест был по русскому языку - он проходил в течение двух дней, завершатся ЕГЭ 25 числа.

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