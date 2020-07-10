Их три

Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила критерии для возобновления авиасообщения с другими странами. По ее словам, это будет происходить по принципу взаимности с теми государствами, где прирост заболевших не будет превышать в среднем 1% в сутки.

Кроме того, для оценки возможности возобновления полетов будет учитываться показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Он будет рассчитываться за 14 дней. По словам Голиковой, в России показатель может быть использован на уровне 40 на 100 тысяч человек. Не должен превышать единицу и показатель распространения коронавируса за 14 дней, отметила вице-премьер.

Иностранных граждан Россия будет впускать при соблюдении определенных правил. Въезжающие должны иметь медицинские документы об отсутствии у них коронавируса, полученные не позднее чем за 3 дня до прилета в нашу страну. Возвращающиеся домой россияне также должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти исследование по прилете.

Татьяна Голикова отметила, что обсуждение возобновления авиасообщения стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в России.

"Это стало возможным, потому что в России уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", - сказала вице-премьер. Видео заявления Голиковой публикует ТВЦ.RU.

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